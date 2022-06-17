Представитель ВОЗ в России сообщила о продолжении работы странового офиса организации

В ВОЗ сообщили, что страновой офис не собирается уходить из России. Месяц назад на специальной сессии была принята резолюция, которая предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ изучить возможности переноса офиса ВОЗ «за пределы Российской Федерации».

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжает нормальную работу и не планирует уходить из России. Об этом ТАСС заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на полях Петербургского международного экономического форума.

«Страновой офис ВОЗ здесь, никуда не делся, никуда не собирается и продолжает нормальную работу», — сказала она. По ее словам, причин для завершения работы в России нет.

В начале мая СМИ сообщили о возможном переносе европейского офиса по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Москве. 10 мая на специальной сессии была принята резолюция, которая предлагает директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге изучить возможности переноса офиса ВОЗ «за пределы Российской Федерации». Также предлагается приостановить проведение всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России. Резолюцию инициировала Украина, ее подписали 38 стран — членов ВОЗ. В итоге за нее проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны Евросоюза. Против выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан, воздержались Армения и Казахстан.

В Минздраве сообщили, что резолюция ВОЗ о возможном переносе офиса создает угрозу населению Европы и носит политический характер.

Позже глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России сотрудничать с ВОЗ и призвал избегать политизированных решений.

Фото: duma.gov.ru

Ринат Васбеев

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