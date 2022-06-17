В Чувашии за 9,7 млрд рублей запустят производство перекиси водорода

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, гендиректор компании «Волжская перекись» Ярослав Кузнецов и глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0) по производству на площадке ПАО «Химпром» перекиси водорода антрахиноновым методом. Объем инвестиций в проект составит 9,7 млрд рублей.

«Волжская перекись» уже работает над проектом по созданию производства перекиси водорода на площадке ПАО «Химпром» в Новочебоксарске. Там уже смонтировано около 200 позиций технологического оборудования, возведено восемь сооружений и 15 км технологических трубопроводов. Готовы к пуску водородная установка, градирня и азотная станция. Планируется, что выпуск продукции на заводе начнется в конце 2023 – начале 2024 года.

По словам Дениса Мантурова, заключение СПИК 2.0 позволит запустить производство высококонцентрированной – 100-процентной – перекиси водорода мощностью 50 тысяч тонн в год, что эквивалентно 150 тысячам тонн 30-процентной концентрации перекиси. Планируется, что к 2024 году суммарный объем производства 30-процентной перекиси водорода на площадке достигнет 250 тонн в год, что полностью покроет потребности отечественного рынка.

«К преимуществам современной технологии относятся улучшенные качественные характеристики, а также снижение затрат на энергоносители. Этот продукт крайне важен, ведь он применяется и в парфюмерно-косметической промышленности, и в качестве антисептического средства, а также необходим целлюлозно-бумажным комбинатам как отбеливатель древесной массы», – пояснил глава Минпромторга.

Права на производство перекиси водорода антрахиноновым методом «Волжская перекись» получила у шведской компании Chematur Engineering AB в 2019 году. Тогда же на очередном ПМЭФ компания подписала кредитный договор с Евразийским банком развития, а в 2021 году по программе «Приоритетные проекты» привлекла займ в 1 млрд рублей от Фонда развития промышленности.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Волжская перекись» зарегистрировано в Чувашской Республике в 2015 году. Основным видом деятельности компании является производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. Компания на 100% принадлежит столичному ООО «Группа Оргсинтез». Данные о выручке «Волжской перекиси» в 2021 году не раскрываются, чистая прибыль составила 75,1 млн рублей.

По информации правительства Чувашской Республики, объем производства перекиси водорода на рынках России и стран ЕАЭС составляет порядка 83 тысяч тонн. Динамика роста рынка в среднем составляет 3-4% в год. Этому способствует рост потребляющих отраслей и тенденций применения бесхлорных технологий.

В середине июня 2022 года Денис Мантуров отмечал, что сейчас необходим новый долгосрочный преференциальный режим для проектов, от реализации которых зависит технологический суверенитет России. Чтобы решить эту задачу, Минпромторг работает над модификацией механизма заключения СПИК. По словам главы ведомства, для их участников уже предусмотрели преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций на весь срок действия таких контрактов (с возможностью ее полного обнуления).