«Герофарм» локализует выпуск инсулинов в Узбекистане

На Петербургском международном экономическом форуме российская фармкомпания «Герофарм» заключила с Zuma Pharma контракт по локализации производства в Узбекистане трех инсулинов – гларгин, лизпро и лизпро двухфазного – в шприц-ручках и картриджах. Компании также зафиксировали намерения в дальнейшем локализовать в стране производство генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ). Первоначальный срок сотрудничества составит 7 лет с момента старта продаж инсулинов, локализованных в Узбекистане. На Петербургском международном экономическом форуме российская фармкомпания «Герофарм» заключила с Zuma Pharma контракт по локализации производства в Узбекистане трех инсулинов – гларгин, лизпро и лизпро двухфазного – в шприц-ручках и картриджах. Компании также зафиксировали намерения в дальнейшем локализовать в стране производство генно-инженерных инсулинов человека (ГИИЧ). Первоначальный срок сотрудничества составит 7 лет с момента старта продаж инсулинов, локализованных в Узбекистане.

По условиям соглашения, «Герофарм» предоставит Zuma Pharma технологию производства биосимиляров в части осуществления стадий розлива, упаковки и выпускающего контроля качества. Закупать фармсубстанцию для производства локализованных инсулинов узбекистанская фармкомпания будет у российской. Расчеты будут вестись в рублях. Трансфер начнется в 2023 году. Совместный продукт будет распространяться в Узбекистане под новым товарным знаком.

В интервью информагентству ТАСС гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов точную сумму инвестиций в локализацию производства инсулинов в Узбекистане не раскрыл. По его словам, в настоящее время ее сложно назвать, так как еще не завершен аудит площадки. Он также отметил, что затраты на модернизацию лабораторий и завода по производству готовых лекарственных форм (ГЛФ), исследования и другие расходы, связанные с локализацией, «Герофарм» и Zuma Pharma разделят поровну.

Родионов напомнил, что компания уже осуществила трансфер технологии производства ГЛФ инсулинов на площадку Карагандинского фармацевтического комплекса в Республике Казахстан. В 2019 году «Герофарм» заключила долгосрочный контакт с правительством Венесуэлы, компаниями Espromed Bio и Corpovex, предусматривающий трансфер технологии производства ГИИЧ до 2026 года. В ближайшее время компания планирует также локализовать производство препаратов в Азербайджане.

Кроме того, Родионов подчеркнул, что главный инвестиционный приоритет «Герофарм» – это наращивание мощности производственных площадок. «Мы видим перспективы в увеличении производства субстанции препаратов инсулина. Как для внутреннего рынка, так и на экспорт», – заявил он.

В середине июня 2022 года стало известно, что ФАС удовлетворила просьбу «Герофарм» о повышении предельной цены на ряд ее препаратов на основе инсулинов. По словам Родионова, компания получила согласование ФАС о перерегистрации закупочных цен на два препарата – РинЛиз Микс 25 и РинФаст Микс 30. Цены будут увеличены на 16% и 18% соответственно. Он также сообщил, что по препарату РинФаст Микс 30 уже вышел приказ Минздрава РФ.

Родионов также рассказал, что его компания уже нашла в Китае альтернативу по первичной упаковке – колпачкам, пробкам и плунжерам. По его словам, в «Герофарм» перешли на альтернативные закупки почти всех фильтров, используемых в производстве. В настоящее время прорабатывается вопрос закупки необходимых химических веществ. В августе «Герофарм» планирует протестировать новую первичную упаковку из стекла. До конца года в компании намерены перейти на закупку всех ключевых компонентов из «дружественных» стран. Помимо Китая, «Герофарм» продолжает поиск необходимых материалов в России, Белоруссии и Индии.

В апреле в «Герофарм» сообщали о проведении закупок шприц-ручек для инсулина у швейцарской Ypsomed, но отмечали, что с мая компания начнет тестировать продукцию и других производителей. Тогда же стало известно, что «Герофарм» работает над собственной шприц-ручкой.

Фото: pharmprom.livejournal.com

vademec