R&D-центр «НоваМедика Иннотех» стал индустриальным партнером Евразийской академии надлежащих практик

17 мая 2022 года, Москва: R&D-центр «НоваМедика Иннотех» (дочернее предприятие фармкомпании «НоваМедика», портфельный актив РОСНАНО) и АНО «Евразийская академия надлежащих практик» подписали меморандум о сотрудничестве с целью повышения квалификации специалистов российской фармацевтической индустрии.

Партнеры договорились об обмене знаниями и опытом в области фармацевтических разработок и контрактного производства, а также о проведении на базе R&D-центра «НоваМедика Иннотех» совместных обучающих мероприятий. Кроме того, сотрудничество предполагает совместную организацию конгрессов, конференций, круглых столов и семинаров для профессионального сообщества, в том числе с международным участием.

Ирина СПИЧАК, исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик, доктор фармацевтических наук, профессор:

«В своей образовательной деятельности академия всегда применяет комплексный подход, в котором гармонично сочетаются теория и практика. Уникальные сетевые образовательные программы дают возможность в практической части обучения использовать не только симуляционные технологии, такие как VR-завод, но и закреплять уже полученные знания на базе реального фармпроизводства, отвечающего всем требованиям GMP. Наши слушатели осваивают теорию, при этом глубоко погружаются в практику, учатся применять полученные знания и развивают нужные отрасли компетенции».

Тимофей ПЕТРОВ, генеральный директор R&D-центра «НоваМедика Иннотех»:

«Я рад, что наше сотрудничество позволит сделать сферу фармацевтических разработок ближе и понятнее для специалистов отрасли. Это еще один шаг к улучшению качества образовательных программ, направленных на повышение профессионального уровня работников фарминдустрии. Слушатели академии со всей страны лучше узнают о современных возможностях в области R&D, получат реальные практические знания о новейших технологиях и методиках разработки и производства лекарств. В доступном формате мастер-классов им будут представлены конкретные технологические решения и реальные проекты по масштабированию и планированию этапов производства. Без сомнения, это не только расширит кругозор и повысит квалификацию специалистов, проходящих обучение, но и выведет на новый уровень отечественных производителей, которых они представляют».

Ольга ШПИЧКО, заместитель председателя совета директоров компании «НоваМедика», управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано»:

«Мы горячо поддерживаем интеграцию уникального по оснащенности и компетенциям центра „НоваМедика Иннотех” в образовательные программы Евразийской академии надлежащих практик. Такие союзы и партнерства способствуют укреплению экспертизы в разработке и производстве лекарственных препаратов, развитию отрасли и повышению лекарственной безопасности страны. Это целиком соответствует нашей миссии по формированию инфраструктуры в жизненно важных отраслях России».

Участники соглашения подчеркивают, что будут стремиться к расширению и укреплению партнерских отношений. Меморандум вступил в силу с момента его заключения и действует бессрочно.

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Информация о партнерах:

R&D-центр «НоваМедика Иннотех» – 100% дочернее предприятие компании «НоваМедика» (портфельный актив Роснано), резидент «Сколково». «НоваМедика Иннотех» обладает новейшими технологическими возможностями, ведет научные исследования, разработку и производство лекарств в полном соответствии со стандартами GMP, в том числе на контрактной основе. Производственная мощность R&D-центра «НоваМедика Иннотех» – до 150 млн лекарственных единиц в год (таблетки, мягкие и твердые желатиновые капсулы с различным наполнением: микротаблетки, пеллеты, гранулы, порошки).

«НоваМедика» – российская фармацевтическая компания, созданная в 2012 году Роснано и американским венчурным фондом Domain Associates LLC. Стратегия «НоваМедики» направлена на поиск и локализацию в России инновационных фармацевтических продуктов и создание новых препаратов в рамках собственной R&D-программы. Несколько из них уже имеют регистрационные удостоверения. А эксклюзивные права на производство и коммерциализацию первого из них – «Релифипина» – переданы в рамках партнерского соглашения в портфель немецкого фармацевтического концерна Bayer. «НоваМедика» также имеет развитую инфраструктуру для успешной коммерциализации и продвижения рецептурных препаратов. Подробнее читайте на www.novamedica.com.

Евразийская академия надлежащих практик (ЕАНП) – новая образовательная и научно-консультационная площадка. Как единственная отраслевая академия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, ЕАНП предлагает актуальные образовательные программы, отвечающие современным запросам отрасли. Академия выполняет также функции дискуссионной платформы для выработки решений регуляторов и выступает экспертной площадкой по проблемным вопросам отрасли. На базе академии действует научно-консультационный центр по разработке и регистрации лекарственных средств с самыми компетентными экспертами. В рамках просветительской деятельности академия проводит престижные отраслевые конкурсы «GxP-Фест» для студентов и преподавателей профильных вузов и «GxP-Профи» для производителей лекарственных средств. ЕАНП вносит значимый вклад в обеспечение отрасли квалифицированными сотрудниками, реализацию программы импортозамещения и развитие экспортного потенциала предприятий фармацевтической отрасли.

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