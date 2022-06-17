«Фармасинтез» направит 1 млрд рублей на производство бронхолитиков в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев и президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение по созданию в регионе производства бронхолитиков. Инвестиции в проект оценили в 1 млрд рублей. Ввести продукцию в оборот намерены в I квартале 2024 года.

Между правительством Иркутской области и «Фармасинтезом» уже действует соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, и подписанный документ стал его дополнением. На заводе планируют выпускать препараты, снимающие симптомы бронхоспазма и применяющиеся при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. На предприятии запустят два участка, где будут производить гормональные и негормональные препараты. Планируемый объем выпуска составит 136 млн капсул с порошком для ингаляций и 867 тысяч аэрозолей для ингаляций в год.

Кроме того, накануне «Фармасинтез» объявил о намерении запустить на своем заводе в Тюменской области производство гормональных препаратов. Инвестиции в этот проект составят более 4 млрд рублей. Производственная линия появится летом 2022 года.

На ПМЭФ 17 июня также было подписано соглашение между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и владельцем НАО «Северная звезда» Вадимом Силаевым о создании на территории действующего фармацевтического завода в Низино складского комплекса для временного хранения и отгрузки сырья. Возведение нового объекта – третий этап по строительству завода. Инвестиции в проект оценили в 1 млрд рублей. В ходе его реализации будет создано 70 рабочих мест.

На данный момент на площадке в Низино проводят работы по вводу в эксплуатацию производственного корпуса №2, где будут выпускать инъекционные растворы, глазные капли и спреи (140 млн упаковок ампул в год), 13 млн упаковок глазных капель, 10 млн упаковок спреев в год.

Первый производственный филиал «Кузьмолово» функционирует в регионе с 2002 года. Второе подразделение в Низино начало работать в 2018 году. Там организованы две производственные линии таблетирования, две линии фасовки и упаковки и линия производства саше-пакетов.

«Северная звезда» производит более 60 наименований препаратов для лечения заболеваний по профилям «кардиология», «неврология», «урология», «гастроэнтерология». По данным СПАРК-Интерфакс, НАО «Северная звезда» зарегистрировано в Москве в 1997 году. Выручка компании в 2021 году составила 10,18 млрд рублей, чистая прибыль – 383,8 млн рублей.