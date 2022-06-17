На ПМЭФ состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии между Ассоциацией фармпроизводителей ЕАЭС и Всероссийским союзом общественных объединений пациентов

На форуме «Лекарственная безопасность» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии между Ассоциацией фармацевтических производителей Евразийского экономического союза и Всероссийским союзом общественных объединений пациентов. Такой шаг, по мнению обеих сторон, будет способствовать повышению доверия пациентского и врачебного сообществ к качеству российских лекарственных средств.

«Ориентированность на пациента – объективная реальность развития системы здравоохранения. Мы очень рады продолжающемуся уже на протяжении нескольких лет диалогу с фармпроизводителями, поскольку для нас, пациентов и всего сообщества, очень важно, чтобы каждый человек был обеспечен самой новой и в то же время доступной терапией», – прокомментировал свое участие в церемонии сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

В то же время председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин отметил, что если в прошлом году ассоциация приняла Декларацию по имплементации пациентоориентированного подхода, то в этом году наметились уже конкретные шаги, направления работы. «Мы с коллегами в ходе обсуждений пришли к выводу, что нужно развивать такие направления, как мониторинг эффективности и безопасности лекарственных препаратов, совершенствование системы фармаконадзора, раннее оповещение пациентского сообщества о перспективных разработках, участие пациентов в экспертной деятельности. Одним из приоритетных направлений для нас по-прежнему остается продолжение совместной работы по совершенствованию законодательства фармотрасли как в Российской Федерации, так и в рамках пространства ЕАЭС», – резюмировал Алексей Кедрин.

gxpnews