Комплекс для хранения промышленной химии и производства косметических средств построят в Ленинградской области

Новый инвестпроект реализуется в индустриальном парке М10. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве при его реализации подписали на ПМЭФ-2022 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ООО «Ревада» Василий Черенков и генеральный директор «Агентства территориального развития „М10”» Михаил Косарев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Новый производственно-логистический комплекс за счет удобного расположения позволит обеспечивать химическим сырьем крупных российских и европейских производителей», – заявил Дрозденко.

Строительство «Северо-западного складского комплекса „Ревада”» планируется на земельном участке площадью 12 га. В рамках реализации первой очереди намечено возведение складского комплекса для хранения веществ повышенного уровня опасности – промышленной химии. На втором этапе будет построен комплекс для производства косметических средств и хранения веществ без признаков опасности.

Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей, на производственно-складском комплексе создадут 120 рабочих мест.

В Ленинградской области также появится складской комплекс в составе производства лекарств.

gxpnews