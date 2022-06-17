ФАС призвала синхронизировать все этапы обращения препаратов

ФАС призвала добиться синхронизации всех этапов обращения лекарственных препаратов. Это позволит создать дополнительные стимулы и надежные экономические условия для их обращения на рынке. Служба, в частности, предложила наладить процесс выведения из всех реестров старых препаратов, которые массово не используются и имеют улучшенные аналоги.

Все этапы обращения лекарственных препаратов необходимо синхронизировать. Это позволит создать дополнительные стимулы и надежные экономические условия для их обращения на рынке. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев.

По его словам, этапы обращения лекарств зачастую не синхронизированы. Речь идет о регистрации новых препаратов, их включении в медицинскую практику, выведении с рынка старых. Есть несколько различных реестров, в которых содержатся противоречия. Необходимо, чтобы все эти реестры совпадали и текстуально, и концептуально, и содержательно, отметил он. В этой связи важно ускорить работу по стандартизации находящейся в них информации, в том числе установить взаимозаменяемость лекарственных средств.

Кроме того, в Перечень ЖНВЛП ежегодно включаются новые, терапевтически эквивалентные и менее дорогие, чем ранее включенные в него лекарства. Однако они долго доводятся до клинической практики или попадают в разные условия оплаты, что может снижать качество лечения. Поэтому необходимо провести анализ такой практики, обеспечив дополнительные возможности для производителей таких препаратов.

Также, по мнению Нижегородцева, нужно наладить процесс выведения из всех реестров старых препаратов, которые массово не используются и имеют улучшенные аналоги. Это поможет освободить средства для введения в клиническую практику современных и более качественных лекарственных средств, подчеркнул он.

Фото: fas.gov.ru

Артем Косенок

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