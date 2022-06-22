По глюкометру вскоре можно будет определить наличие антител к SARS-CoV-2

Тесты на COVID-19, продаваемые в аптеках, могут быстро помочь определить наличие инфекции SARS-CoV-2. Однако подобного теста, способного в домашних условиях подтверждать, если ли антитела, пока что нет. В журнале Journal of the American Chemical Society сообщается о разработке простого и точного теста на основе глюкометра. Тест обладает чувствительностью к новому слитому белку. Вскоре любой сможет самостоятельно определять наличие антител к SARS-CoV-2 и делать вывод о защищенности против COVID-19.

Вакцинация против COVID-19 и перенесенное заболевание обеспечивают профилактику повторного инфицирования, но не всегда понятно, как долго эта защита будет продолжаться. Хорошим маркером служит наличие антител, и золотым стандартом в этом служит иммуноферментный анализ, требующий использования дорогого оборудования и работы специализированного персонала.

Внедрение простых доступных глюкометров, которые можно будет интегрировать в удаленные клинические сервисы, упростит диагностику. Такой прибор может настраиваться и на другие таргетные молекулы.

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