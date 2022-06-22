Путин поручил упростить «Кругу добра» ввоз препаратов и медизделий

Президент Владимир Путин поручил упростить фонду «Круг добра» ввоз препаратов и медизделий. Также организации предоставят возможность формировать резерв ряда лекарств для незамедлительного обеспечения пациентов.

Для «Круга добра» упростят ввоз лекарственных средств и медизделий. Также фонду предоставят возможность формировать резерв ряда препаратов для незамедлительного обеспечения пациентов, в том числе с учетом прогноза заболеваемости детей заболеваниями, включенными в соответствующий перечень. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Также президент поручил правительству принять решение до 1 августа касательно обеспечения пациентов после достижения совершеннолетия необходимыми лекарственными препаратами, медизделиями, техническими средствами реабилитации и оказания им медицинской помощи, первоначально на срок до 12 месяцев от момента достижения пациентом возраста 18 лет.

Кроме того, президент поручил внедрить механизм компенсации из федерального бюджета НДС, уплаченного по итогам осуществления операций по закупке незарегистрированных в России препаратов, их ввозу в страну и передаче в медицинские организации по контрактам, договорам (соглашениям), заключенным фондом. Также необходимо уточнить методику планирования доходов федерального бюджета, поступающих за счет налоговой ставки по налогу на доходы физлиц в размере 15% в отношении превышающих 5 млн руб. в год части дохода физического лица;

Госпрограмму «Развитие здравоохранения» поручено скорректировать с учетом особенностей деятельности фонда, с последующим внесением изменений в соответствующие нормативные правовые акты, в том числе в части уточнения порядка предоставления грантов в форме субсидий «Кругу добра».

В январе Владимир Путин поручил правительству разработать предложения об обеспечении в рамках деятельности фонда «Круг добра» больных после достижения возраста 18 лет. Теперь соответсвующие поручено принять до 1 августа 2022 года.

Артем Косенок

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