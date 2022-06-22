Врачи отметили сокращение визитов медицинских представителей в мае

В мае большей врачей, чем ранее в апреле, столкнулись с существенным сокращением либо прекращением визитов медицинских представителей компаний — производителей лекарственных препаратов. Также все в большей степени врачи сталкиваются и с отменами специализированных мероприятий различных типов: как офлайн, так и онлайн.

Доля врачей, отметивших существенное сокращение либо прекращение личных визитов отдельными компаниями — производителями лекарственных препаратов, за последний месяц увеличилась с 31% в апреле 2022 года до 40% в мае. Таковы данные опроса врачей, проведенного компанией Ipsos в России, которые имеются в распоряжении «ФВ».

Кроме того, продолжает проявляться практика сокращения вебинаров, а также традиционных и онлайн-конференций — с отменами мероприятий в мае столкнулись 18% опрошенных против 12% в апреле.

Визиты медицинских представителей как канал коммуникаций в текущей ситуации сохраняют высокие позиции по данным опроса врачей — 59% врачей в мае отметили этот канал в качестве наиболее удобного на фоне возросшей нагрузки. Примечательно, что коммуникации в мобильных мессенджерах несколько укрепили позиции, в мае их как наиболее удобные отметили уже 43% врачей против 32% в апреле. Небольшой рост также отмечен и в части e-mail-коммуникаций. При этом удаленные визиты остаются одним из наименее удобных каналов связи для врачей в текущей ситуации.

Компания Ipsos предоставила данные опроса, проведенного в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. В мае в исследовании приняли участие 320 врачей в крупных городах России. Период проведения опроса: апрель-май 2022 года.

Шамиль Ахметзянов

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