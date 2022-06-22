Лекарства оказались на четвертом месте среди самых закупаемых впрок товаров

Пятая часть россиян с марта по май запасалась различного рода товарами, опасаясь дефицита. В лидерах — крупа, макароны, бытовая химия. Лекарства оказались на четвертом месте по популярности закупок.

Каждый пятый россиянин с марта по май 2022 года запасался различной продукцией впрок. Наиболее популярными товарами стали крупа (12%), макароны (10%) и бытовая химия (8%). Консервы, лекарства и средства личной гигиены разделили между собой четвертое место. Эти позиции набрали по 7%, говорят данные мониторинга аналитического центра НАФИ. Запастись лекарствами больше всего старались пожилые люди старше 60 лет — их покупали впрок 16% респондентов этой возрастной группы. В майском опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян из 53 регионов.

В середине апреля исследование НАФИ показало, что россияне больше всего боятся остаться без импортных препаратов и медицинского оборудования. О таком страхе заявили 42% опрошенных — это самый большой показатель. Также россияне переживали из-за возможного дефицита продуктов и комплектующих для автомобилей (оба варианта набрали по 30%), импортной электроники (27%), товаров для строительства и ремонта (26%), а также косметики и предметов личной гигиены (23%), писал «ФВ».

В марте сообщалось о возникновении ажиотажного спроса на лекарственные средства. Так, в Минздраве заявляли, что объем отпущенных в аптеках препаратов превысил обычные нормы расхода почти в четыре раза.

Артем Косенок

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