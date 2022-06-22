Pfizer приобрела долю в разрабатывающей вакцины от COVID-19 компании Valneva

Американская Pfizer решила инвестировать 95 млн долл. В покупку 8% акций французской Valneva, которая разрабатывает свою вакцины от коронавируса.

Pfizer согласилась инвестировать 90,5 млн евро (95,24 млн долл.) в покупку 8,1% акций французской компании Valneva, работающей над вакциной от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Pfizer купит долю в Valneva по цене 9,49 евро за акцию. Valneva будет использовать доходы от инвестиций Pfizer для поддержки своей программы III фазы для лечения болезни Лайма.

Valneva и Pfizer также обновили условия своего контракта и лицензионного соглашения, о котором они объявили 30 апреля 2020 года и который был направлен на разработку вакцины против болезни Лайма VLA15. В соответствии с пересмотренном контрактом Valneva теперь будет финансировать 40% оставшихся совместных затрат на разработку средства, ранее она финансировала 30%. Pfizer планирует начать третью фазу исследования VLA15 в III квартале 2022 года.

VLA15 — единственная вакцина против болезни Лайма, которая в настоящее время находится на стадии клинической разработки. Вакцина нацелена на белок бактерий, вызывающих заболевание, и охватывает шесть экспрессируемых вариантов белка. Предыдущая попытка создать вакцину против болезни Лайма закончилась провалом. Препарат LYMErix был снят с рынка в 2002 году из-за опасений, связанных с побочными эффектами.

«Инвестиции Pfizer в Valneva подчеркивают качество работы, которую мы проделали вместе за последние два года, и являются признанием опыта Valneva в области создания вакцин», — заявил исполнительный директор Valneva Томас Лингельбах.

Pfizer будет выплачивать Valneva многоуровневые лицензионные платежи в размере от 14% до 22%. Кроме того, эти гонорары будут дополнены суммой до 100 млн долл. в виде промежуточных платежей, которые будут зависеть от продаж.

Фото: diy13/123rf.com

Николай Соколов

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