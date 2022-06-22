Препарат «МИР 19» вошел в топ медицинских изобретений 2021 года

Лекарство против коронавируса «МИР 19» вошло в топ медицинских изобретений 2021 года. Препарат, разработанный ГНЦ «Институт иммунологии», блокирует определенные сайты РНК вируса, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Роспатента Юрий Зубов, передает РИА «Новости».

Также в десятке лучших оказались:

экспресс-оценка поражения легких при COVID-19;

универсальный тест для выявления пяти наиболее опасных вариантов SARS-CoV-2;

3D-имплант для устранения дефекта грудной клетки после операций по удалению метастазов из грудины;

аппарат для лечения опорно-двигательного аппарата;

система для поверхностного обнаружения и распознавания опухолей;

способ и устройство, которые снижают риск травматизации скопления волокон мозга при проведении операции;

новый хирургический способ лечения расслоения аорты;

способ пластики передней грудной стенки, позволяющий эффективно закрывать дефекты после подобных операций;

методика, которая прогнозирует развитие хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом.

Минздрав зарегистрировал «МИР 19» в декабре прошлого года. В апреле правительство выделило из резервного фонда 387 млн руб. Средства пойдут на производство лекарства, а также модернизацию технологических линий и закупку оборудования, писал «ФВ».

Фото: fmba.gov.ru

Артем Косенок

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