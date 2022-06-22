ВТО одобрила отмену патентов на вакцины против COVID-19

ВТО приняла решение снять ограничение на патентную защиту вакцин от COVID-19. Инициатива должна помочь вакцинировать страны с низким уровнем дохода.

Всемирная торговая организация (ВТО) одобрила ограничение патентной защиты вакцин от COVID- 19, пишет The Financial Times. Это должно помочь увеличить доступность этих препаратов для стран с низким уровнем дохода.

Pfizer, BioNTech, Moderna и другие фармацевтические компании, разработавшие вакцины против коронавируса, владеют правами интеллектуальной собственности на эти препараты. Это дает им возможность контролировать распространение, производство и ценообразование на средства.

Ограничение патентной защиты на вакцины поможет ослабить права интеллектуальной собственности фармкомпаний. Страны с низким уровнем доходов будут иметь законную возможность самостоятельно воспроизводить препараты, не получая патента от разработчика, а также экспортировать их.

В сентябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что к середине 2022 года 70% населения мира должны быть вакцинированы против COVID-19. На тот момент только 3% от населения стран с низким уровнем дохода были вакцинированы хотя бы одной дозой по сравнению с 60% людей в странах с более высоким уровнем дохода. В марте ООН сообщила, что из 10 млрд доз вакцины, введенных людям по всему миру, только 1% пришелся на страны с низким уровнем дохода.

В марте Moderna предприняла шаги по обеспечению справедливого распределения вакцин, пообещав, что не будет обеспечивать соблюдение патентов на вакцины против COVID-19 в 92 странах с низким и средним уровнем дохода. Компания также объявила, что разместит в Кении завод для производства до 500 млн доз вакцины для населения страны.

В мае Pfizer запустила инициативу «Соглашение о более здоровом мире», направленную на 45 стран с низким уровнем дохода. Программа предназначена для организации поставок всех существующих и будущих препаратов и вакцин компании, защищенных патентами, на некоммерческой основе.

Николай Соколов

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