FDA одобрило две вакцины против COVID-19 для детей с шести месяцев

Американский медицинский регулятор FDA одобрил две вакцины против COVID-19 для детей до 5 лет, об этом пишет Reuters.

Речь идет о препарате компании Pfizer, который одобрили для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет, и вакцине Moderna, одобренной для детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Препарат Pfizer уже ранее был разрешен для детей старше 5 лет.

Многие родители в Соединенных Штатах планируют вакцинировать своих детей, но неясно, насколько высоким будет спрос на эти прививки, пишет Reuters. Вакцина Pfizer была одобрена для детей в возрасте от 5 до 11 лет в ноябре прошлого года, но только 29% детей из этой возрастной группы прошли вакцинацию в США.

По словам представителей Белого дома, дети этой возрастной группы могут начать получать вакцины уже на следующей неделе, хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США должны предоставить свои рекомендации по поводу того, как следует вводить препараты.

Американские эксперты в области общественного здравоохранения говорят, что, несмотря на то что большая часть маленьких американцев болели коронавирусом зимой из-за всплеска варианта «Омикрон», их естественный иммунитет со временем ослабеет. Вакцинация должна помочь предотвратить случаи смерти и госпитализации, если число заражений снова начнет расти.

На фоне этих новостей акции Moderna выросли более чем на 3% до 125,16 долл., в то время как акции Pfizer выросли почти на 1% до 47,81 долл. на торгах.

В России вакцина «Спутник М» одобрена для детей от 12 до 17 лет. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА «Новости», что вакцину против коронавируса для детей 6—11 лет не придется регистрировать отдельно, если в ходе исследования выяснится, что нужна концентрация «Спутника V» один к пяти. В этом случае инструкцию к вакцине «Спутник М» просто расширят. По словам Гинцбурга, у 14 привитых детей от 9 до 11 лет не наблюдалось побочных эффектов, в ближайшее время могут начаться испытания препарата на детях 6—8 лет.

Николай Соколов

pharmvestnik