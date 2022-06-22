Группа «РОСНАНО» и ГК «ХимРар» договорились о совместном развитии проектов в здравоохранении

Акционерное общество «РОСНАНО» и Группа компаний «ХимРар» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве для реализации высокотехнологичных инвестиционных и инновационных проектов в области медицины и фармацевтики.

Главными направлениями сотрудничества станут локализация и развитие отечественного производства лекарственных препаратов полного цикла, увеличение продаж и экспорт совместно разработанных инновационных лекарственных препаратов и созданной интеллектуальной собственности.

«Наша компания уже реализовала ряд проектов, направленных на технологическую модернизацию системы национального здравоохранения и разработку перспективных медицинских изделий и лекарственных средств. Мы планируем продолжать реализацию подобных проектов, в том числе на базе наших портфельных компаний ПАО «Фармсинтез» и ООО «НоваМедика». Этот опыт и наработки помогут нам с партнёрами достичь национальных целей развития государства в сфере здравоохранения», — отметила управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко.

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