Лекарства с содержанием золота и редкоземельных металлов разработают в УрФУ

В Уральском федеральном университете (УрФУ) создадут лекарства и реагенты с благородными и редкоземельными металлами для диагностики и терапии рака. В июле в УрФУ откроется новая лаборатория. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«В первую очередь ученые планируют разрабатывать перспективные лекарственные препараты и реагенты, в том числе с содержанием редкоземельных и благородных металлов, для диагностики и терапии раковых заболеваний. Это различные комплексы, содержащие катионы золота, лантаноидов и других редкоземельных элементов, которые уже широко используются в качестве агентов для биовизуализации опухолевых процессов», – сообщили в вузе.

Ученые также займутся разработкой лекарственных препаратов, способных бороться с современными вирусными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией. Еще один проект – это переработка пищевых, сельскохозяйственных отходов для получения биологически активных добавок (БАД) для корма скота, новых продуктов для пищевой промышленности, например, искусственного мяса, выделения биологически активных компонентов из продуктов растительного и животного происхождения.

«Все эти исследования мы будем проводить в УрФУ, у нас имеются все возможности, ресурсы, инфраструктура, оборудование и коллектив с богатым опытом работы. Уже сейчас имеется ряд компаний, которые выражают интерес к результатам деятельности лаборатории», – заявил профессор кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ сотрудник лаборатории Григорий Зырянов.

Вуз на создание лаборатории получил от правительства РФ мегагрант – 90 млн рублей до 2024 года. В течение трех лет кабмин будет финансово поддерживать лабораторию, после чего она должна выйти на самоокупаемость. Главой лаборатории станет индийский ученый, ведущий специалист в области применения зеленых методов для разработки фармпродуктов Рану Бриндабан Чандра.

Как стало известно ранее, испытания созданного в УрФУ противодиабетического препарата стартуют в 2022 году.

gxpnews