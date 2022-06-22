В ОЭЗ «Санкт-Петербург» разработают технологии для фармотрасли

«Газпром нефть» и Санкт-Петербург разработают в особой экономической зоне (ОЭЗ) технологии для фармацевтической отрасли. Стороны займутся развитием инновационных технологий получения химического сырья для производства компонентов медицинских препаратов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ОЭЗ «Санкт-Петербург».

«Участие в обсуждении сотрудничества приняли генеральный директор ОЭЗ „Санкт-Петербург” Тамара Рондалева и директор дирекции по стратегии и развитию бизнеса „Газпром нефти” Аркадий Егизарьян. Компания создает технологии для производства продуктов передела – спиртов, эфиров, гликолей ароматических производных, востребованных как сырье для производства фармсубстанций», – говорится в сообщении.

Работа будет вестись в технологическом центре промышленных инноваций «Газпром нефти», базирующемся в особой экономической зоне.

«Петербургская ОЭЗ известна сильнейшим фармацевтическим кластером. Сотрудничество фармкомпаний и разработчика технологий выпуска компонентов из продуктов нефтепереработки даст отличный синергетический эффект и импульс развитию производства фармсубстанций, по которым наблюдается дефицит», – заявила Рондалева.

Как стало известно ранее, «Фармасинтез» инвестирует 9 млрд рублей в строительство нового НПК в ОЭЗ «Санкт-Петербург».

gxpnews