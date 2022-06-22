Беларусь перенимает опыт российского GMP-инспектората

На протяжении нескольких лет идет активное формирование единого рынка обращения лекарственных средств Евразийского экономического союза, разрабатывается наднациональная нормативная база, с которой гармонизируются национальные законодательства стран – членов Союза. В каждом государстве – члене ЕАЭС сформированы GMP-инспектораты, и взаимный обмен опытом идет параллельно с формированием единого рынка и разработкой единых правил в области обращения лекарственных средств.

Законодательство Евразийского экономического союза предусматривает обмен опытом между государствами – членами ЕАЭС, а также проведение совместного обучения и инспектирования. С 2016 года проводятся совместные инспекции и обучения фарминспекторатов всех пяти государств. Уровень доверия для процедуры взаимного признания результатов инспектирования формируется именно в ходе таких мероприятий. В течение всех этих лет также идет формирование и одновременное улучшение системы качества фармацевтических инспекторатов каждого из государств – членов Союза.

В июне 2022 года в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь планируется создание отдела обеспечения качества, в связи с чем коллеги из фармацевтического инспектората Министерства здравоохранения республики в рамках соглашения о сотрудничестве обратились в адрес ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России с просьбой оказать методическую помощь. Институт оказывает поддержку всем инспекторатам государств – членов ЕАЭС, в частности, инспекторату Республики Беларусь.

Успешный опыт российского GMP-инспектората по проведению инспекций с использованием средств дистанционного взаимодействия переняли государства – члены ЕАЭС: российский GMP-инспекторат предоставил белорусским коллегам стандарт по порядку проведения дистанционных инспекций.

«Мы ведем сотрудничество с ФБУ „ГИЛС и НП” уже не первый год. И благодарны коллегам из российского GMP-инспектората за открытый диалог на пути гармонизации подходов к инспектированию фармпроизводств на соответствие требованиям надлежащей производственной практики, – отмечает начальник отдела фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения Республики Беларусь Елена Лавник, руководитель фармацевтического инспектората Республики Беларусь. – В рамках нашего соглашения о сотрудничестве мы проводим совместные обучающие инспекции, обмениваемся практическим опытом, принимаем активное участие в разработке обучающих модулей для Евразийской академии надлежащих практик. Уверена, все это способствует укреплению взаимоотношений между нашими странами и содействует расширению сотрудничества в сфере формирования единого рынка лекарственных средств».

gxpnews