Индийская компания откроет производство онкопрепаратов в Подмосковье

В Московской области разместится импортозамещающее производство препаратов для лечения онкологических заболеваний и предприятие по химическому синтезу фармацевтических субстанций. Продукция предназначена для лекарств, которые сейчас производят в основном европейские страны и США. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

На ПМЭФ-2022 соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма. Строительство начнется во втором квартале 2023 года. Сейчас идет подбор площадки, говорится в сообщении.

«Индия, как известно, традиционно сильна в фарме. Компании с индийским капиталом уверенно работают в этой отрасли на территории Подмосковья, реализуют серьезные инвестпроекты. Перед нами стоит сложная задача – обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарственных форм, но и на уровне субстанций. Фарма – весомая доля в нашей экономике: 75 предприятий. В 2021 году отрасль показала наивысший рост по налогам. Мы рады инвесторам из дружественных стран, которые готовы усилить ее своими технологиями. Только на первом этапе ГК „Эдвансд” готова проинвестировать 1 млрд рублей в производственный комплекс и еще 500 млн – в разработку исходных фармацевтических субстанций. Трудоустроиться недалеко от дома смогут минимум 150 жителей», – заявил Андрей Воробьев.

Проект реализуют в два этапа. На первом построят производственный комплекс по изготовлению препаратов, предназначенных для онкобольных. В основном их будут поставлять в больницы и поликлиники. Кроме того, создадут лабораторию. Реализовать первый этап планируют к концу 2024 года.

На втором этапе компания планирует создать предприятие по химическому синтезу фармсубстанций. Строительство начнут в начале 2023 года, а завершат в 2027 году. Это еще 5 млрд рублей инвестиций и более 500 рабочих мест.

«Подписание соглашения с правительством Московской области – значимый этап для нашей компании. Мы планируем реализовать новый проект, цель которого – обеспечить замещение импортных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний в самые короткие сроки. Именно поэтому мы остановили свой выбор на Московской области, где создан наиболее комфортный бизнес-климат, большой выбор земельных участков, доступная инженерная инфраструктура, оптимальные налоговые режимы, имеются квалифицированные кадры. Ядром нашего нового фармацевтического производства станет R&D-центр, отвечающий за разработку новых, более действенных субстанций. Мы будем ориентироваться на актуальный запрос системы здравоохранения Московской области. На производстве в дальнейшем также может быть организован выпуск препаратов для лечения орфанных заболеваний», – сказал Раджеш Шарма.

В апреле текущего года стало известно, что Индия хочет поставлять онкопрепараты в Россию.

gxpnews