«Производство лекарств – отличный способ реализовать желание молодых людей приносить пользу обществу»

Инвестиции «Р-Фарм» в развитие биофармацевтики и создание новых высокотехнологичных производств тесно связаны с задачами по подготовке высококлассных специалистов c уникальными навыками и компетенциями. Мы убеждены: начинать их поиск и подготовку нужно как можно раньше.

Поэтому «Р-Фарм» с 2014 года реализует партнерский проект с правительством Ярославской области «Фармстарт» по популяризации дисциплин естественно-научного направления и знакомству школьников с фарминдустрией. Ежегодно мы проводим региональную фармацевтическую олимпиаду, фестиваль для младших школьников. Уже пять лет организуем профильные фармацевтические смены в ВДЦ «Смена», где в нашей лаборатории ребята создают лекарственные формы, проводят количественный и качественный анализ. Также сотрудничаем с ОЦ «Сириус», ВДЦ «Орленок», региональными детскими центрами, устраивая для ребят встречи с представителями фармацевтической отрасли.

В 2017 году наша компания открыла фармацевтический класс в ярославском лицее № 86. Сейчас конкурс в него составляет три-четыре человека на место, туда стремятся попасть школьники со всей области. Нас очень радует, что с каждым годом мы видим в ребятах больше желания учиться именно в наших классах, потому что у них растет интерес к науке, они хотят не просто работать ради денег, а выбрать профессию, которая приносит пользу людям. Производство лекарств – отличный способ реализовать это желание.

В фармклассах школьники одновременно с изучением общеобразовательных предметов выполняют научные проекты в университетских лабораториях колледжей и вузов – партнерах проекта, встречаются с экспертами «Р-Фарм» и приходят к нам, уже понимая, как и что на фармацевтическом заводе устроено и чем именно они могут заниматься. Ранняя профориентация играет очень важную роль.

Мы серьезно думаем над расширением возрастных границ наших программ. Ученики 10-11 фармклассов уже сами занимаются с ребятами из младших классов, ведут у них игровые профильные занятия.

В колледжах «Р-Фарм» реализует концепцию дуального (практико-ориентированного) образования. Больше 10 лет студенты профильных специальностей Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н. П. Пастухова (ЯПЭК) проходят практику на производствах группы «Р-Фарм», изучают основы микробиологии, биотехнологии, аналитической химии, лучшие производственные практики GMP. Уже на 3-4 курсе многие начинают работать на наших производствах.

В апреле этого года «Р-Фарм» и Ярославская область подписали соглашение об участии в общероссийской программе «Профессионалитет». В соответствии с ним в ЯПЭК будет создан аналог производственного биотехнологического участка, где учащиеся смогут узнать о производственных стандартах «Р-Фарм» и пройти практику.

Отработав программы подготовки по компетенциям «Фармацевтическое производство» и «Производительность труда», мы приступаем к новому этапу: будем учить школьников и студентов рациональному производству. Пока этого нет нигде – ни в колледжах, ни в вузах, а нам очень важно получить специалистов, которые смогут работать менеджерами по эффективности и качеству, ответственными за рациональное расходование средств и сырья на всех производственных этапах.

Лет 10-12 назад мы работали с молодежью преимущественно по стипендиальной системе, поддерживая именными стипендиями талантливых ребят, чтобы они учились, не отвлекаясь на подработки. Но постепенно пришли к выводу, что больше пользы и нам, и им приносят программы профориентации и профессиональной подготовки. Стипендии у нас остались для перспективных ребят, желающих работать именно в «Р-Фарм».

Возможностей для трудоустройства у нас много. Когда мы создавали вакцинное производство, то за год взяли на работу около 400 выпускников наших программ.

Молодым специалистам на начальном этапе предлагаем такие должности, как оператор производства, сотрудник лаборатории. А в дальнейшем перед ними открываются большие перспективы. Очень многие ребята выросли до руководителей цехов на производстве. А ярославский стипендиат, участник образовательного проекта «Р-Фарм» Евгений Гузов за пять лет стал директором по биотехнологическому производству всей группы «Р-Фарм». К слову, в начале июня он принял участие во встрече молодых ученых и предпринимателей с Владимиром Путиным и даже вступил с президентом России в дискуссию о векторах развития международного экономического сотрудничества.

Хотя наши выпускники хорошо подготовлены, «Р-Фарм» предлагает им профессионального наставника, который поможет войти в профессию. При этом мы стремимся применять при обучении новейшие технологии, которые, помимо пользы, вносят в этот процесс еще и элемент развлечения: у нас подготовлено около 10 программ по знакомству с технологическими процессами, которые можно пройти в VR-очках. Например, так мы учим правильному переодеванию перед входом в чистую зону. Это очень важный аспект на фармпроизводстве, но в учебных заведениях этому просто не учат, хотя новым сотрудникам необходимо знать, как правильно мыть руки, надевать средства защиты; как переступать границу между чистой и грязной зонами так, чтобы не запачкать бахилы и не занести посторонние частицы. Эти занятия проходят с большим успехом.

С 2017 года группа «Р-Фарм» поддерживает международный конкурс профессионального мастерства для молодежи 16-22 лет WorldSkills. В партнерстве с ЯПЭК мы разработали содержательную часть и конкурсные требования к компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Охрана труда» из основных дисциплин мировых чемпионатов WorldSkills. Наши технологи готовят студентов ко всем этапам, и мы гордимся тем, что в 2019 году на 45-м мировом чемпионате WorldSkills в Казани победила Анастасия Каменева, проходившая подготовку у нас. Мы стараемся участвовать во всех внутрироссийских проектах по развитию профессионального мастерства у молодежи, потому что видим: это помогает развивать и биофармацевтическую отрасль в целом, и нашу компанию.

Елена Турянская, директор по персоналу группы компаний «Р-Фарм»

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