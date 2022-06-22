Британский регулятор рекомендовал Idefirix для применения перед пересадкой почки

Британский национальный институт здравоохранения и качества медицинской помощи (NICE) рекомендовал Idefirix (imlifidase, имлифидаза) компании Hansa Biopharma для десенсибилизации взрослых пациентов перед трансплантацией почки от умершего донора, сообщает Pharmaceutical Technology.

Перед трансплантацией почки вводят фермент имлифидазу, чтобы избежать отторжения донорской почки иммунной системой. Он действует, разрушая тип антител, называемый иммуноглобулином G (IgG), который помогает защитить организм от чужеродных или вредных веществ.

Лечение препаратом предназначено для людей с повышенной чувствительностью к человеческим лейкоцитарным антигенам (HLA), чтобы предотвратить отторжение донорского органа организмом. HLA играют важную роль в реакции иммунной системы на чужеродные вещества. Люди, очень чувствительные к HLA, подвергаются повышенному риску отторжения трансплантата почки из-за реакции иммунной системы.

Благодаря последним разработкам более 100 человек в Англии и Уэльсе получат право на получение имлифидазы.

Рекомендация регулятора основана на рассмотрении экономической эффективности лечения и клинической эффективности.

gxpnews