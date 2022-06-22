Минздрав: капитализация фармрынка составляет около 2 трлн рублей

По словам замглавы Минздрава РФ Сергея Глаголева, фармацевтический рынок в России уверенно растет, две трети лекарств – это отечественные препараты. Об этом он заявил в ходе Международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения».

«Рынок уверенно растет. Его капитализация составляет около 2 трлн рублей. В натуральном выражении две трети данного объема занимают отечественные лекарственные препараты», – цитирует Глаголева РИА Новости.

Как он отметил, 95% отечественных препаратов производятся в России по полному циклу. Кроме того, замминистра добавил, что прирост рынка государственных закупок лекарственных препаратов за последнее время составил порядка 30%.

В Минздраве ранее заявили о росте рынка отечественных лекарств и медизделий, а также о возможности производить в России около 80% лекарств из списка ЖНВЛП.

gxpnews