Минпромторг предложил увеличить срок выдачи лицензий на фармдеятельность онлайн

Минпромторг обратился к правительству с предложением увеличить срок выдачи лицензий на фармдеятельность онлайн. На это планируется отвести до 30 рабочих дней. Ведомство объясняет это малым количеством сотрудников, оформляющих лицензию, и наличием у них дополнительной работы.

Срок выдачи лицензий на фармацевтическую деятельность онлайн предложили увеличить до 30 рабочих дней. С такой инициативой обратился Минпромторг к правительству. Соответствующие изменения предлагается внести в Положение о лицензировании производства лекарственных средств, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 686 от 06.07.2012. Соответствующие поправки опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Госуслугу по лицензированию фармдеятельности оказывает Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга. Увеличение сроков выдачи лицензии объясняется тем, что штат подведомственного органа насчитывает лишь десять человек. Кроме того, сотрудники дополнительно заняты оптимизацией нормативного правового регулирования и автоматизацией процессов в сфере разрешительной и контрольной деятельности. Также есть риск нарушения сроков предоставления услуги из-за «оперативного решения задач, связанных с текущими эпидемиологической и политической ситуациями», говорится в пояснительной записке.

Сейчас же лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения, выданную Минпромторгом России, имеют 536 юрлиц (более 870 производственных площадок в 73 регионах России). Лицензирование включено в перечень видов разрешительной деятельности, которые подлежат оптимизации и автоматизации в 2021—2022 годах. Он был утвержден зампредом правительства — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко в мае прошлого года.

Артем Косенок

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