Bayer планирует взыскать компенсацию с «Нативы» и «Фармасинтез-Норд»

Немецкий Bayer подал иски против «Нативы» и «Фармасинтез-Норд» о взыскании денежных средств. Обе компании владеют удостоверениями на препараты с МНН сорафениб, который защищен патентами иностранного производителя.

Bayer планирует взыскать компенсацию с «Нативы», «Фармасинтез-Норд» и его контрагента — дистрибьютора «Ремедиум». Соответствующие иски иностранный производитель подал в начале июня, следует из картотеки арбитражных дел. Первыми на это внимание обратила газета «Коммерсантъ».

С завода «Фармасинтез-Норд» и «Ремедиум» Bayer планирует взыскать 19,7 млн руб. Сумма иска к «Нативе» в опубликованном решении суда о принятии заявления к производству не указана. «Коммерсантъ» сообщает, что речь идет о 400,4 млн руб.

В компании изданию пояснили, что заявления связаны с защитой и пресечением нарушения своей интеллектуальной собственности. Bayer с 2018 года судится с «Нативой» из-за нарушения патента на сорафениб. В августе 2020 года суд во второй раз отправил дело на новое рассмотрении.

Спор касается двух патентов компании Bayer: № 2319693 «Производные мочевины (варианты), фармацевтическая композиция (варианты) и способ лечения заболевания, связанного с ростом раковых клеток (варианты)» и № 2420283 «Фармацевтическая композиция, содержащая омегакарбоксиарилзамещенную дифенилмочевину, для лечения рака». Действие первого патента закончилось в 2022 году, второй должен действовать до 2026 года.

Bayer утверждает, что «Натива» нарушила эти патенты при производстве своего препарата «Сорафениб-натив». Российская компания, в свою очередь, настаивала на том, что использует свой собственный патент.

«Сорафениб-натив» был зарегистрирован в 2017 году, следует из Государственного реестра лекарственных средств. В ноябре 2021 года регдосье на препарат и производство перешло к ООО «ФармМентал групп», владельцы которой могут быть связаны с «Нативой».

Что касается «Фармасинтез-Норд», компания зарегистрировала свой сорафениб летом 2018 года, а ввел в оборот осенью 2021 года, следует из данных Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Маргарита Грошева

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