ГК «Промомед» начинает совместную работу с фондом «Сколково»

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве группы компаний «Промомед», АО «Биохимик» с Фондом «Сколково» с целью начать совместную работу в области разработки биотехнологических препаратов, новых лекарственных форм, улучшения методов синтеза фармсубстанции, проведения и координации полного спектра доклинических и клинических исследований и потенциального создания современного исследовательского центра на площадке регионального оператора Фонда в Республике Мордовия.

Создание Исследовательского партнерского центра имеет важное стратегическое значение для реализации госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», которая призвана решить одну из важнейших задач — независимость страны от импорта. Кластер такого рода даст возможность проведения и координации полного спектра доклинических и клинических исследований для доведения перспективных разработок до стадии готового к коммерциализации продукта.

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