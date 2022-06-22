Zura Bio привлекает финансирование через SPAC для разработки своего препарата

Zura Bio подписала окончательное соглашение об объединении бизнеса со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) JATT Acquisition, сообщает Pharmaceutical Technology. После закрытия сделки объединенная фирма будет переименована в Zura Bio Limited.

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале этого года при условии получения необходимых разрешений от регуляторов.

Основатель и генеральный директор JATT Acquisition Сомит Сидху, вероятно, станет генеральным директором Zura Bio.

В результате слияния стоимость общего бизнеса достигнет почти $215 млн. Объединенная компания получит валовую выручку наличными в размере до $189 млн, включая $139 млн с трастового счета JATT. Отмечается, что полученные от сделки средства станут для Zura Bio катализатором в разработке препарата ZB-168.

Препарат ZB-168, лицензированный компанией Pfizer, представляет собой полностью человеческое моноклональное антитело, которое действует на IL7Rα. В исследовании фазы Ib, в котором приняли участие 37 пациентов с сахарным диабетом первого типа, было обнаружено, что ZB-168 имеет благоприятный профиль безопасности и демонстрирует способность модулировать ключевые субпопуляции Т-клеток.

Zura Bio намерена начать испытание препарата фазы II для терапии очаговой алопеции, а также еще одно исследование фазы II по другому показанию в следующем году.

gxpnews