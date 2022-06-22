AstraZeneca создаст шестую региональную штаб-квартиру в Китае

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca откроет свою шестую региональную штаб-квартиру, а также завод по производству аэрозольных препаратов для лечения хронических болезней легких в Китае (город Циндао в восточной провинции Шаньдун). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шанхайский деловой ресурс «Ицай глобал».

Компания в рамках этого проекта собирается открыть инновационный центр изучения редких заболеваний, парк инноваций в области естественных наук и промышленный фонд. Сроки создания штаб-квартиры в Циндао и всех соответствующих объектов пока неизвестны.

На предприятии в Циндао планируется производить препарат для лечения хронических воспалительных заболеваний легких, включенный в национальный каталог лекарств медицинского страхования Китая в 2021 году.

По официальным данным компании, AstraZeneca с момента своего прихода в Китай в 1993 году инвестировала в местный рынок более $1 млрд. Основная штаб-квартира компании в Китае, а центр исследований и разработок находится в Шанхае. Производственные базы расположены в городах Уся и Тайчжоу в восточной провинции Цзянсу. Еще пять региональных штаб-квартир работают в Пекине, Гуанчжоу, Уси, Ханчжоу и Чэнду.

Китай для AstraZeneca – второй по величине рынок в мире. Компания в 2021 году получила в Китае $6 млрд выручки (рост на 12% по сравнению с 2020 годом). Ее общие доходы за прошлый год выросли на 41%, до $37,4 млрд.

Как стало известно ранее, должностных лиц AstraZeneca China обвинили в масштабном страховом мошенничестве.

gxpnews