Экспериментальный препарат AstraZeneca и ее партнера Ionis достиг целей в ходе испытаний AstraZeneca создаст шестую региональную штаб-квартиру в Китае » Вопрос амбулаторного обеспечения лекарствами больных диабетом прорабатывает Минздрав По словам замминистра здравоохранения России Сергея Глаголева, Минздрав прорабатывает вопрос федерального проекта в РФ по сахарному диабету, в рамках которого планируется амбулаторное обеспечение лекарствами больных диабетом. Об этом он заявил в ходе IX международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения». «Мы прорабатываем вопрос федерального проекта по сахарному диабету, который содержит блок амбулаторного лекарственного обеспечения», – цитирует Глаголева ТАСС. Главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов 2 февраля попросил президента РФ Владимира Путина поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом. Глава государства 3 февраля поручил Минздраву и Минфину проработать программу по борьбе с сахарным диабетом. В апреле Путин поручил дополнительно профинансировать разработку лекарств от диабета. gxpnews