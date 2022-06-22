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Вопрос амбулаторного обеспечения лекарствами больных диабетом прорабатывает Минздрав

По словам замминистра здравоохранения России Сергея Глаголева, Минздрав прорабатывает вопрос федерального проекта в РФ по сахарному диабету, в рамках которого планируется амбулаторное обеспечение лекарствами больных диабетом.

Об этом он заявил в ходе IX международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения».

«Мы прорабатываем вопрос федерального проекта по сахарному диабету, который содержит блок амбулаторного лекарственного обеспечения», – цитирует Глаголева ТАСС.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов 2 февраля попросил президента РФ Владимира Путина поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом. Глава государства 3 февраля поручил Минздраву и Минфину проработать программу по борьбе с сахарным диабетом.

В апреле Путин поручил дополнительно профинансировать разработку лекарств от диабета.

gxpnews

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21 июня, 2022 | Просмотров: 51