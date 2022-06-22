В России предложили создать систему риск-шеринга

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о сокращении бюджетных издержек при закупке инновационных лекарственных средств. В случае их терапевтической неэффективности вознаграждения компаниям — держателям регистрационных удостоверений на препараты могут быть снижены.



Группа депутатов Госдумы по инициативе Минздрава разработала поправки в ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на документ. В контрактах предлагается установить дополнительные обязательства поставщика, увязанные с результатами применения лекарственных средств.

Сейчас заказчики лишены возможности получить более выгодные контрактные условия при закупке дорогостоящих препаратов в рамках реализации программы госгарантий. Документом предлагается закупать оригинальные или референтные лекарственные средства, в отношении которых отсутствуют зарегистрированные взаимозаменяемые препараты, у единственного поставщика — владельца или держателя регистрационного удостоверения на условиях, одобренных комиссией федерального органа исполнительной власти.

Порядок одобрения и пересмотра условий исполнения контрактов, включая дополнительные обязательства поставщика, будет устанавливать правительство, определять предельную цену единицы лекарственного препарата — комиссия Минздрава. В случае получения в рамках фармаконадзора доказательств о несоответствии препарата данным в инструкции по его применению, одобренные условия контрактов подлежат пересмотру комиссией Минздрава по результатам комплексной оценки, проведенной уполномоченным учреждением.

В России ранее форматы риск-шеринга использовались лишь в порядке эксперимента. Так, в ходе пилотной программы по гепатиту в 2017 году «Биокад» вернул в бюджет Московской области почти 5 млн руб.

В ноябре прошлого года эксперты в сфере здравоохранения и фармотрасли сообщили о пяти наиболее значительных проблемах существующей системы лекобеспечения. В их числе отсутствие инновационных контрактов, в частности в формате кост-шеринг и риск-шеринг.

Артем Косенок

Татьяна Бескаравайная

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