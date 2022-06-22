Депутаты Госдумы намерены упростить регистрацию новых лекарств

Депутаты планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, упрощающий в России регистрацию новых лекарств. Это станет возможным благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот, а также ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов.

Депутаты Госдумы планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, который упростит в России регистрацию новых лекарств. Этого удастся добиться за счет сокращения бюрократических процедур, перехода на электронный документооборот, а также ускоренного вывода на рынок отдельных препаратов. Об этом «Ведомостям» сообщил член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

В законодательной инициативе может появиться система треков. Она разделит лекарства на те, где будет уместна стандартная регистрация (например, дженерики), и те, где их быстрый вывод на рынок продиктован чрезвычайной ситуацией. Примером быстрого трека является практика вывода на рынок вакцин и препаратов для профилактики и лечения коронавируса, пояснил Петров.

Помимо эпидемий поводом вхождения в fast track могут стать жизнеугрожающие состояния и редкие заболевания пациентов, а также дефицит лекарств, добавил депутат. Кроме того, у уже существующих лекарств депутаты предлагают искать полезные побочные эффекты.

В апреле 2020 года правительство приняло постановление № 441, которое предусматривает процедуру ускоренной регистрации лекарств при угрозе чрезвычайной ситуации или при ее возникновении. В частности, под это постановление попали такие вакцины, как «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

В мае ряд депутатов Госдумы предложили запретить прививать детей до 18 лет, беременных и кормящих матерей вакцинами, не прошедшими полный цикл клинических исследований. Однако в Минздраве заявили о безопасности одобренных по ускоренной регистрации препаратов для этой категории граждан.

Артем Косенок

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