Росздравнадзор опубликовал список дефицитных медизделий для ускоренной регистрации

Росздравнадзор опубликовал список дефицитных медизделий для ускоренной регистрации. В него вошли более 30 кодов продукции.

Росздравнадзор опубликовал список медизделий, на которые распространяется ускоренная регистрация в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры. В него вошли более 30 кодов продукции — реагенты, расходные материалы, оборудование для лабораторной диагностики и т.д., сообщается на сайте службы.

Это первый перечень, который принят специальной межведомственной комиссией, созданной в конце мая. В ее состав вошли Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и другие ведомства и подведомственные организации.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление № 552 от 01.04.2022 об упрощении процедуры государственной регистрации медизделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением санкций против России. Так, для отдельной продукции срок регистрации сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней. Также документ регламентирует упрощенный порядок внесения изменений в регдосье на медизделие. Постановление действует до 1 сентября 2023 года.

Артем Косенок

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