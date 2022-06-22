Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении закон о легализации параллельного импорта. Документ снимает возможную административную или уголовную ответственность с российских компаний, которые ввозят товары без разрешения правообладателя.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о легализации параллельного импорта. Документ вносит изменения в ст.18 ФЗ № 46. Закон уточняет, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах или группах товаров, перечень которых устанавливается правительством в соответствии с ч.13 ст.18 ФЗ № 46, не является нарушением. Таким образом, документ снимает возможную гражданскую, административную или уголовную ответственность с российских компаний, которые ввозят товары без разрешения правообладателя.

Тема легализации параллельного импорта обсуждалась на протяжении последних нескольких лет. В марте правительство приняло соответствующие изменения вместе с первым пакетом антисанкционных мер.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Лекарственные препараты в список не вошли, но список пополнила другая фармпродукция: товары для женской гигиены брендов O.В. и Carefree, а также санитарные сумки и наборы для оказания первой помощи. СМИ писали, что позднее в этот перечень могут включить также реагенты для лабораторий.

Артем Косенок

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