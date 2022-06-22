Novartis опубликовала окончательные результаты III фазы испытаний «Золгенсмы»

Novartis представила окончательные данные III фазы испытаний препарата «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии.

Novartis опубликовала окончательные результаты III фазы испытания SPR1NT, в ходе которого изучался препарат «Золгенсма» против спинальной мышечной атрофии. В исследовании принимали участие 29 пациентов. Его результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

СМА — это заболевание, поражающее, по оценкам, одного из 10 тыс. младенцев во всем мире. Оно характеризуется нарушением функционирования гена SMN1, чьи функции частично берет на себя ген SMN2. В зависимости от количества копий генов SMN1 болезнь протекает с разной степенью тяжести. У пациентов с двумя копиями гена SMN2 обычно развивается СМА типа 1. Она приводит к прогрессирующей и необратимой потере двигательной функции и, в большинстве случаев, к смерти или необходимости постоянной вентиляции легких к двум годам. У большинства детей с тремя копиями гена SMN2 развивается СМА типа 2, которая приводит к неспособности самостоятельно ходить.

Данные SPR1NT демонстрируют, что 100% детей, получавших лечение до появления симптомов болезни в группе с двумя копиями гена, достигли первичной конечной точки. Они смогли самостоятельно сидеть в течении более 30 секунд. В группе с тремя копиями гена 93% детей начали самостоятельно ходить.

«Надежные данные когорт SPR1NT с двумя и тремя [копиями гена] впервые публикуются вместе, что еще раз подтверждает значительную и клинически значимую пользу «Золгенсмы» у детей с предсимптомной СМА», — заявил старший вице-президент Novartis Gene Therapies Шепард Мпофу.

«Золгенсма» в настоящее время является единственным одобренным генным препаратом для лечения СМА, направленным на устранение причины заболевания.

На прошлой неделе гендиректор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Виталий Омельяновский заявил, что у пациентов, получивших препарат «Золгенсма» в России, сохранилась клиническая картина, и они возвращаются на предыдущую терапию. «Проблема в том, что крайне дорогостоящий препарат работает не у 100% пациентов», — отметил он. Ранее в Минздраве не сообщали, что препарат против спинальной мышечной атрофии оказался неэффективен. Всего в России за прошлый год фонд «Круг добра» принял решение об обеспечении 20 детей, нуждающихся в генозаместительной терапии, препаратом «Золгенсма».

Фото: oasisamuel/123rf.com

Николай Соколов

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