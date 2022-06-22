ФАС не согласовала перерегистрацию цен на две зарубежные вакцины

ФАС не согласовала перерегистрацию цен на зарубежные вакцину для профилактики пневмококковых инфекций и пентавакцину. В их числе, «Пентаксим» от Sanofi и «Нанолек» и «Превенар» от Pfizer и «Петровакс».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала повышение предельных цен на пентавалентную вакцину «Пентаксим» от Sanofi (локализовано на мощностях «Нанолек») и вакцину для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар» от Pfizer (локализовано на площадке «Петровакс»). Производители пытались это сделать в рамках Постановления Правительства РФ № 1771, которое позволяет перерегистрировать цены на препараты в случае возникновения или угрозы дефектуры. Однако компании не смогли доказать экономическую обоснованность повышения стоимости, сообщили «Коммерсанту» в ФАС.

В апреле-мае поставщики не приняли участие в аукционах Центра лекобеспечения по закупке этих двух вакцин, которые при этом проходили по максимально возможной цене. Sanofi согласилась поставить вакцину в этом году по прежней цене. «Нанолек» еще до решения по перерегистрации предельной стоимости в конце мая вышел на аукцион на поставку почти 700 тыс. доз «Пентаксима» на 793 млн руб. при общей потребности 4,1 млн доз. Аукцион на закупку оставшихся 3,4 млн доз на 3,87 млрд руб. по той же максимально возможной цене объявлен уже в конце июня. В Sanofi изданию сообщили, что в сотрудничестве с «Нанолеком» планируют поставить «Пентаксим» по этому тендеру. В «Нанолеке» от комментариев отказались до подведения его итогов.

Аукционы на закупку пневмококковой вакцины «Превенар» повторно объявлены не были. Ситуацию объяснила на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Центра лекобеспечения Елена Максимкина.

«Мы столкнулись с проблемой закупки пневмококковой вакцины, потому что бюджет принят, потребности согласованы. Тем не менее производитель говорит, что цена не выгодна, нужно ее перерегистрировать. Тогда возникает вопрос, где сразу взять деньги, чтобы обеспечить граждан, есть социальные последствия решений, которые принимают компании не заблаговременно, а ситуативно. Прогнозирование должно осуществляться раньше», — передает ее слова корреспондент «ФВ».

В «Петроваксе» отказались от комментариев, в Pfizer и Минздраве на запрос «Коммерсанта» не ответили. Издание сообщает, что Центр лекобеспечения договорился о поставках пневмококковой вакцины от «Нанолека». В июле прошлого года компания зарегистрировала прививку от южнокорейской SK Biosciences. Она, как и «Превенар», покрывает 13 серотипов. Предельная цена на нее пока не зарегистрирована. Но, по словам Максимкиной, «Нанолек» гарантировал поставку «по имеющейся цене».

По данным на 21 июня, в базе решений ФАС нет отказа в согласовании цены по постановлению № 1771 на пневмококковую вакцину Pfizer.

Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik