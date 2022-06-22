Минздрав включил четыре вакцины в новую версию рекомендаций по вакцинации от COVID-19

Минздрав обновил Временные методические рекомендации по вакцинации от COVID-19. В них включены четыре новые вакцины, включая «Конвасэл» и «Спутник М». В документе также даны рекомендации по вакцинации детей старше 12 лет.

Вакцины против коронавируса «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл»,«Гам-КОВИД-Вак-М» и назальный «Спутник» внесены во Временные методические рекомендации Минздрава «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

«Актуализирован перечень вакцин с учетом выхода новых препаратов и вакцин с дополнительным способом введения — интраназальным», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В Российской Федерации для вакцинации против COVID-19 зарегистрированы следующие вакцины:

комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Лио», вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная «КовиВак», вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона-Н» («АВРОРА-КоВ»), комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М», вакцина субъединичная рекомбинантная «Конвасэл», комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (капли назальные).

В документе также указано, что органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации. Кроме того, указано, что детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложненного течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке.

Предыдущий вариант рекомендаций по вакцинации был обновлен в августе 2021 года.

Ринат Васбеев

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