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Минздрав включил четыре вакцины в новую версию рекомендаций по вакцинации от COVID-19

Минздрав обновил Временные методические рекомендации по вакцинации от COVID-19. В них включены четыре новые вакцины, включая «Конвасэл» и «Спутник М». В документе также даны рекомендации по вакцинации детей старше 12 лет.

Вакцины против коронавируса «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл»,«Гам-КОВИД-Вак-М» и назальный «Спутник» внесены во Временные методические рекомендации Минздрава «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

«Актуализирован перечень вакцин с учетом выхода новых препаратов и вакцин с дополнительным способом введения — интраназальным», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В Российской Федерации для вакцинации против COVID-19 зарегистрированы следующие вакцины:

  1. комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак»,
  2. комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Лио»,
  3. вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона»,
  4. вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная «КовиВак»,
  5. вакцина для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт»,
  6. вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона-Н» («АВРОРА-КоВ»),
  7. комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М»,
  8. вакцина субъединичная рекомбинантная «Конвасэл»,
  9. комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (капли назальные).

В документе также указано, что органические поражения нервной системы у детей не являются противопоказанием к вакцинации. Кроме того, указано, что детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложненного течения новой коронавирусной инфекции следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке.

Предыдущий вариант рекомендаций по вакцинации был обновлен в августе 2021 года.

Ринат Васбеев
pharmvestnik

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22 июня, 2022 | Просмотров: 54