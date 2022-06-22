В список медизделий для ускоренной регистрации включили более 30 кодов продукции

В опубликованный Росздравнадзором список медицинских изделий, на которые распространяется ускоренная регистрация в случае их дефектуры или риска ее возникновения, вошло более 30 кодов продукции.

Речь идет о реагентах, расходных материалах, оборудовании для лабораторной диагностики и т. д., сообщает «ФВ». Это первый перечень, который приняла созданная в конце мая специальная межведомственная комиссия. В состав комиссии в том числе вошли представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы.

Правительство Российской Федерации в начале апреля приняло решение упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий. Это позволит избежать их дефицита. Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий – ввезенных из-за границы или произведенных в России – на рынок. Упрощенная процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Для отдельных медизделий срок регистрации сокращен с 50 до 22 рабочих дней, для других – до пяти рабочих дней.

gxpnews