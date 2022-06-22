Греция подала в суд на Novartis из-за претензий по продвижению лекарств

Греция подала иск против Novartis, обвинив производителя во взяточничестве с целью увеличения продаж своих препаратов. Ранее компания выплатила штраф в США.

Греция подала в суд на швейцарскую компанию Novartis, сообщает FiercePharma. Государство требует от производителя 214 млн евро.

Два года назад компания выплатила Министерству юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам 345 млн долл. по искам о взяточничестве в нескольких странах, включая Грецию. Тогда Novartis признала, что использовала мероприятия, посвященные медицине, и другие методы для подкупа греческих чиновников и поставщиков медицинских услуг. Компания проводила эти выплаты в период с 2000 по 2010 год и с 2012 по 2015 год.

Теперь иск подает сама Греция. Novartis, как в случае с американским иском, вменяют взятки бывшим правительственным чиновникам и поставщикам медицинских услуг для увеличения продаж препаратов в стране.

Министр здравоохранения страны Танос Плеврис заявил, что греческое государство требует компенсации за ущерб, который оно понесло «в результате действий …, касающихся выплат врачам, в которых призналась сама Novartis». Он добавил, что государство оставляет за собой право потребовать возмещение любого ущерба, который оно понесет в ходе судебного процесса, и что «будут применены все санкции против Novartis за ее незаконные действия».

Николай Соколов

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