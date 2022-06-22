В ходе контрольной закупки в составе БАД обнаружили рецептурные лекарства и наркотики

Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что в ходе контрольной закупки в составе БАД обнаружили рецептурные лекарства и наркотики. Чтобы пресечь нелегальный оборот биодобавок в союзе предлагают ужесточить ответственность онлайн-ритейла.

В ходе контрольной закупки в составе БАД обнаружили рецептурные лекарства и наркотики. Об этом рассказал в интервью «Известиям» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин. По его словам, организация совместно с лабораторией Роспотребнадзора провела независимую экспертизу. Товары проверялись на предмет незаявленных субстанций, в том числе лекарственных средств.

«Из 22 образцов «мужских» БАД, которые мы передали в лабораторию, в 21 обнаружен сильденафил. Это рецептурное лекарственное средство, по закону и техническим регламентам оно не может содержаться в биодобавке. Не содержал опасных компонентов лишь один образец из выборки», — отметил он.

Также в категории «похудение» в некоторых образцах был обнаружен сибутрамин, производная амфетамина. По мнению Шапкина, чтобы стабилизировать ситуацию с дистанционной торговлей БАД, необходимо ужесточить ответственность онлайн-ритейла, который работает по другим правилам, нежели традиционные магазины. В категории «БАД к пище» все проблемы начались в 2021 году, когда разрешили их дистанционную продажу, а соответствующее регулирование не ввели, добавил он.

По данным Центра стратегических разработок, почти четверть БАД, реализуемых онлайн, не соответствуют российским стандартам. Как показало исследование, у них не оказалось регистрации. Также в составе 19% добавок обнаружены запрещенные в России и странах ЕАЭС вещества, писал «ФВ».

Артем Косенок

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