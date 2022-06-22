В MSD возвращается бывший директор по маркетингу

Бывший директор по маркетингу MSD Чирфи Гиндо возвращается в компанию. После 25 лет работы в MSD он провел несколько лет в компании Biogen, которая сейчас испытывает проблемы из-за препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера.

Бывший директор по маркетингу MSD (в США и Канаде — Merck&Co) Чирфи Гиндо возвращается в компанию. Он работал в Biogen с 2017 года, а до этого 25 лет занимал различные должности в MSD, пишет The Endpoints News.

В частности, он управлял продвижением портфолио MSD по борьбе с ВИЧ, которое включает одобренные FDA препараты «Дестриго» и Pifeltro, а также руководил подразделением компании по охране здоровья человека в Канаде, Нидерландах и Южной Африке. Гиндо заменит Арпу Гарай. Она занимала пост директора по маркетингу четыре месяца, после чего перешла в Moderna.

«Чирфи — целеустремленный лидер, посвятивший себя спасению и улучшению жизни людей во всем мире. У него большой опыт… в области стратегии, маркетинга и коммерциализации в сфере первичной медико-санитарной помощи, специализированной помощи и лечения редких заболеваний как на развитых, так и на развивающихся рынках», — заявил генеральный директор и президент компании Роберт Дэвис.

В Biogen Гиндо возглавлял инициативы по коммерциализации и созданию продуктов на поздних стадиях разработки, а также занимался корпоративной стратегией, коммуникациями, защитой интересов компании и вопросами корпоративной ответственности.

У Biogen есть обширное портфолио препаратов от рассеянного склероза «Текфидера», Vumerity и Tysabri, а также средство от СМА «Спинраза», но в последнее время компания стала известна из-за препарата от болезни Альцгеймера Aduhelm.

Biogen фактически прекратила распространение Aduhelm в США и отозвала заявки на одобрение в Европе и Канаде. В июне прошлого года FDA одобрило препарат, но против него выступили американские врачи, ученые и политики, а программа Medicare не включила его в страховое покрытие.

Фото: biogen.com

Николай Соколов

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