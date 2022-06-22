Enanta Pharmaceuticals подала иск на Pfizer в связи с патентом на Paxlovid

Американская Enanta подала иск на Pfizer, обвинив компанию в нарушении связанного с Paxlovid патента. Производитель не требует остановить продажи средства, но настаивает на компенсации.

Американская компания Enanta Pharmaceuticals подала иск на Pfizer, пишет издание PharmaLetter. Enanta требует возместить ущерб за нарушение патента № 11 358 953 (» 953), связанного с производством, использованием и продажей противовирусного препарата Pfizer против COVID-19 Paxlovid.

Paxlovid — успешный препарат, объем его продаж в I квартале 2022 года составил 1,5 млрд долл. Pfizer ожидает, что продажи Paxlovid в 2022 году составят 22 млрд долл.

В начале этого месяца FDA выдало Enanta патент на основании заявки от июля 2020 года. В ней описываются ингибиторы коронавирусной протеазы, созданные учеными Enanta. Компания требует справедливой компенсации за использование Pfizer ингибитора протеазы коронавируса 3CL, указанного в патенте.

При этом Enanta признает важность Paxlovid для пациентов и не намерена добиваться судебного запрета или предпринимать другие действия в рамках этого судебного разбирательства, которые могли бы препятствовать производству, продаже или распространению Paxlovid.

В марте этого года компания Alnylam Pharmaceuticals подала в суд Делавэра иск против двух производителей вакцины против COVID-19, Pfizer и Moderna. Компания утверждает, что более десяти лет назад она изобрела технологию доставки, которая используется в этих вакцинах.

Как и Enanta, Alnylam заявила, что не намерена добиваться судебного запрета или препятствовать производству и продаже вакцин, но требует «справедливой компенсации за использование своей технологии».

Николай Соколов

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