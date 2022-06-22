Россельхознадзор сообщил о наличии аналогов почти всех иностранных ветвакцин

Россельхознадзор сообщил, что в стране есть аналоги почти всех иностранных ветеринарных вакцин. Однако у России нет задачи полностью заместить зарубежные препараты.

В России есть аналоги практически всех иностранных ветеринарных вакцин. Однако нет задачи полностью заместить зарубежную продукцию. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава службы Сергей Данкверт.

«На самом деле в России существуют аналоги практически всех иностранных вакцин от болезней животных. В том числе мы сильны в производстве аутогенных вакцин, которые разрабатываются непосредственно при распространении заболевания с учетом его типа», — сказал он.

Данкверт отметил, что в России есть традиция использования импортных препаратов, потому что принято считать, что они лучше. По его словам, во многом это заслуга широких рекламных кампаний и работы западных маркетологов, которые «в течение последних 10—15 лет возили наших ветеринарных врачей в круизы по дорогим курортам».

Спрос на российские препараты в последнее время увеличился, так как Россельхознадзор и отечественные компании стали активно объяснять ветеринарам преимущество отечественных ветвакцин перед западными, уверяет Данкверт. По его словам, сейчас стоит задача не полностью заместить импорт, а сделать российское производство независимым от внешних факторов.

В конце апреля компания VetUnion, проведя опрос среди более 100 ветеринарных клиник, сообщила, что более 90% из них столкнулись с дефицитом препаратов. Больше всего не хватает вакцин и препаратов для общей анестезии. Однако в Россельхознадзоре опровергли эту информацию. В службе заявили, что мнение 100 «неназванных клиник» может быть недостаточно репрезентативно, так как в России работают более 5 тыс. подобных организаций, а у востребованных лекарств есть российские аналоги.

Артем Косенок

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