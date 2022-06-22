Moderna построит новый завод по производству вакцин в Великобритании

Американская биотехнологическая компания Moderna построит научно-производственный центр в Великобритании для разработки вакцин против новых вариантов COVID-19 и других респираторных заболеваний. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что предприятие начнет производить препараты в 2025 году, и Великобритания взяла на себя обязательство закупать вакцины Moderna в течение следующего десятилетия в соответствии с соглашением.

«Вакцины Moderna от коронавируса, в которых используется технология мРНК, были среди тех, которые были развернуты в Великобритании для преодоления кризиса, и позволили премьер-министру Борису Джонсону вновь открыть экономику после жестких ограничений», – пишет издание.

Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансел подчеркнул, что приоритетом является разработка вакцины, сочетающей обновленные бустеры против COVID-19, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV).

Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что пандемия показала, что технология мРНК является одним из самых быстрых способов разработки новых вакцин и может применяться в других областях, таких как рак, грипп, деменция и болезни сердца.

Как стало известно ранее, FDA одобрило вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna от COVID-19 для детей до пяти лет.

gxpnews