«Акрус БиоМед» за 240 млн рублей запустит в Москве производство БМКП

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – фармкомпания «Акрус БиоМед» – осенью 2022 года начнет производить препараты для клеточной терапии и их компоненты. Объем инвестиций в строительство завода составил 240 млн рублей. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – фармкомпания «Акрус БиоМед» – осенью 2022 года начнет производить препараты для клеточной терапии и их компоненты. Объем инвестиций в строительство завода составил 240 млн рублей.

На мощностях предприятия планируется выпускать до 70 тысяч биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) в год, применяемых для лечения длительно не заживающих ран, язв и обширных ожогов. «Акрус БиоМед» еще не получила от Росздравнадзора лицензию на производство БМКП.

В будущем продукцию компании планируется поставлять в столичные клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По состоянию на 25 апреля 2022 года Росздравнадзор выдал всего две лицензии на производство БМКП – фармкомпании «Генериум» и ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна».

Закон «О БМКП» был принят в России в 2016 году. В 2018 году правительство утвердило Порядок лицензирования производства БМКП. Согласно документу, у лицензиата должна быть площадка, соответствующая регламентам и правилам надлежащей практики производства БМКП, договор на получение биоматериала для производства БМКП из медучреждений и штат прошедших аттестацию сотрудников.

В России под требования законодательства о БМКП также подпадает технология CAR-T, однако из-за несовершенства нормативной базы отечественные фармкомпании в теме CAR-T дальше анонсов пока не продвинулись.

ООО «Акрус БиоМед» зарегистрировано в Москве в июле 2018 года, с 2019 года является резидентом ОЭЗ. Компания специализируется на научных исследованиях и разработках в области биотехнологии. Юрлицо на 54% принадлежит ООО «Химлабтех», на 22% – ООО «Галоком», на 14% – детско-юношескому клубу «Легион» и на 10% – ООО «Баланс». Убыток «Акрус БиоМед» в 2021 году составил 14,24 млн рублей.