Беларусь и Узбекистан хотят открыть совместное биофармацевтическое производство

Беларусь и Узбекистан намерены создать совместное предприятие, выпускающее лекарственные средства из плазмы крови человека и биомедицинские клеточные продукты, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Об этом речь зашла на встрече главы Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневича с директором агентства по развитию фармацевтической отрасли Минздрава Узбекистана Сардором Кариевым и руководством ООО «ИнтерЛек» (Россия).

«Эксперты обсудили вопросы реализации совместного проекта – создание предприятия „Инновационное биофармацевтическое производство с технологиями полного цикла производства лекарственных средств из плазмы крови человека, и биомедицинских клеточных продуктов”. Обсуждены вопросы непосредственно производства лекарственных средств из плазмы крови человека и организация их экспорта», – гласит сообщение.

Достигнута договоренность, что на основе инновационных технологий, которые разработали специалисты Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий (Беларусь), будет создано совместное предприятие. Кроме того, обсуждены вопросы регистрации лекарственных средств из плазмы крови человека в Беларуси и Узбекистане.

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gxpnews