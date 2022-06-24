ЕС увеличит инвестиции в производство вакцин и лекарств в Латинской Америке

Европейский союз планирует увеличить объемы производства вакцин и лекарств в Латинской Америке, инвестируя больше средств в регион, сообщает Reuters. Также блок обменивается с латиноамериканским регионом опытом и практиками регулирования, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС запустил несколько инициатив по увеличению производства фармацевтических препаратов в странах с низким уровнем доходов из-за критики со стороны развивающихся стран за блокирование глобального временного отказа от патентов на вакцины против COVID-19, отмечает агентство. Брюссель начал со стран Африки, а сейчас пытается воспроизвести эту модель в Латинской Америке.

«Партнерство в области здравоохранения, которое мы запускаем сегодня, создаст сильные и устойчивые системы здравоохранения в Латинской Америке», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Партнерство подразумевает увеличение финансирования латиноамериканской фармацевтической промышленности, в дополнение к €890 млн ($942,4 млн), которые ЕС и входящие в блок государства уже инвестируют в проекты здравоохранения в регионе вместе с такими партнерами, как Межамериканский банк развития.

«Будет больше. В настоящее время мы намерены отправить нашу финансовую поддержку биотехнологическому сектору Кубы и Мексики», – сказала Урсула фон дер Ляйен, добавив, что ЕК изучает возможность инвестиций также в Чили, Коста-Рике, Уругвае и Колумбии.

Глава ЕК добавила, что блок также стремится делиться технологиями здравоохранения со странами Латинской Америки, проводить совместные исследования и сотрудничать в укреплении нормативно-правовой базы.

gxpnews