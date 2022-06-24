Минздрав снизил долю закупок дорогостоящих зарубежных препаратов от ВИЧ

В 2022 году Минздрав РФ значительно уменьшил объем закупок инновационных препаратов зарубежного производства, применяемых для терапии ВИЧ-инфекции и не имеющих аналогов. Однако в связи с недофинансированием программы лекобеспечения профильных пациентов с сопутствующими заболеваниями (гепатитом и туберкулезом), увеличился объем закупок более дешевых лекарств. В 2022 году Минздрав РФ значительно уменьшил объем закупок инновационных препаратов зарубежного производства, применяемых для терапии ВИЧ-инфекции и не имеющих аналогов. Однако в связи с недофинансированием программы лекобеспечения профильных пациентов с сопутствующими заболеваниями (гепатитом и туберкулезом), увеличился объем закупок более дешевых лекарств.

В начале июня ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения» Минздрава объявило аукционы на приобретение препаратов от ВИЧ-инфекции за счет средств, предусмотренных бюджетом на 2023 год. Бюджет на 2022 год в размере 30 млрд рублей уже освоен, часть этой суммы была зарезервирована в трехлетних контрактах, заключенных в 2021 году на поставки препаратов Исентресс (ралтегравир) от MSD, Тивикай (долутегравир) от GSK и Интеленс (этравирин) от Johnson & Johnson (J&J). Тогда «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» вызвалась поставлять долутегравир, «Фармстандарт» – этравирин, «Р-Фарм» – ралтегравир. Общая стоимость контрактов составила 40,5 млрд рублей.

В 2022 году ФКУ на 596,6 млн рублей закупило препарат Генвоя (кобицистат+тенофовира алафенамид+элвитегравир+эмтрицитабин) от Gilead, входящий с 2021 года в перечень ЖНВЛП. В прошлом году ведомство потратило на закупку Генвои вдвое меньшую сумму.

Однако, согласно ЕИС в сфере закупок, объем приобретаемых ФКУ иностранных дорогих препаратов от ВИЧ-инфекции снижается: в 2021 году их доля составляла 67,3% в общем объеме закупок, в 2022 году – 55%. Сокращение доли происходит за счет снижения затрат на препарат Эвиплера (рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин) от J&J, являющийся самым дорогим в перечне лекарств от ВИЧ-инфекции, закупаемых ФКУ, отметил представитель Коалиции по готовности к лечению (ITPCru) Алексей Михайлов. Предельная цена на Эвиплеру составляет 23,98 тысячи рублей за упаковку.

В перечень ЖНВЛП на 2022 год вошли Биктарви (биктегравир+тенофовир алафенамид+эмтрицитабин) от Gilead и Делстриго (доравирин+ламивудин+тенофовир) от MSD. Предельная цена на препараты составила 14,3 тысячи рублей и 11,3 тысячи рублей соответственно. На их закупку Минздрав направил 330,4 млн рублей. В январе – мае этого года регионам из своих бюджетов пришлось направить, по данным Headway Company, 540 млн рублей на закупку дополнительных объемов Биктарви и Делстриго.

Что касается недорогих препаратов, увеличился, например, объем закупок лекарственных средств с МНН эфавиренз и лопинавир+ритонавир (в основном приобретаются препараты Калетра от AbbVie и Калидавир от «Фармасинтеза»).

По словам Алексея Михайлова, последние годы Минздрав пытался закупать современные препараты, но существенно нарастить охват не удалось – из-за недофинансирования лекобеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. Именно из-за этого ведомство оказалось вынуждено приобретать более дешевые лекарственные средства, полагает он. Михайлов также подчеркнул, что закупки дешевых препаратов Минздравом могут позволить обеспечить нужной терапией большее число пациентов.