«Салют Орто» будет выпускать до 5 тысяч коленных модулей для протезов в год

ГК «Салют Орто» (резидент «Сколково») запустила производство отечественных пневматических коленных модулей для протезов ног Steplife P5. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность предприятия составит до 5 тысяч компонентов в год. ГК «Салют Орто» (резидент «Сколково») запустила производство отечественных пневматических коленных модулей для протезов ног Steplife P5. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность предприятия составит до 5 тысяч компонентов в год.

По оценке гендиректора ГК «Салют Орто» Ивана Худякова, в России в протезировании нуждаются около 150 тысяч человек. При этом российский аналог на 30–40% дешевле модулей из Германии и Исландии и на 10% – из КНР, что актуально в условиях роста стоимости импортных комплектующих. В компании в ближайшие два месяца намерены выпустить пробную партию из 100 коленных модулей.

Узлы спроектированы в специальной геометрии, которая без электроники обеспечивает геометрический замок в фазе опоры, что дает высокую надежность при использовании. Помимо этого, Steplife P5 имеет пневматический демпфер, регулируемый специальными дросселями, что позволяет подстроить протез ноги индивидуально под любого пользователя.

Пневматические коленные модули Steplife P5 подходят как для рутинных, так и для экстренных нагрузок, максимальный допустимый вес пациента составляет 150 кг. Модули производятся из алюминия и титана, а для устойчивых поставок комплектующих планируется привлечь к производству региональные филиалы в Улан-Удэ, Уфе, Иркутске и Уральске (Казахстан).

Прототип протеза ноги с применением коленного модуля Steplife P5 с пневматической системой для управления фазой был разработан в 2020 году в результате опытно-конструкторских работ на базе инновационного центра «Сколково» с привлечением врачей из Москвы и регионов России.

В настоящее время в компании завершается тестирование отечественных бионических протезов с микропроцессором, помогающим человеку с комфортом использовать искусственную конечность. Научные исследования также проводятся на базе «Сколково».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Группа компаний «Салют Орто» зарегистрирована в 2019 году и на 100% принадлежит Ивану Худякову. В 2021 году выручка компании составила 466 тысяч рублей, чистая прибыль – 1,8 млн рублей. Выручка производственной компании ООО «Салют Орто» составила 19,8 млн рублей, чистый убыток – 353 тысячи рублей.