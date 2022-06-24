GSK инвестирует $1,2 млрд в разработку препаратов от инфекционных заболеваний

Британская GlaxoSmithKline (GSK) 23 июня объявила о намерении инвестировать $1,22 млрд в разработку более чем 30 лекарственных средств и вакцин от малярии, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, редких тропических болезней, а также в усилия по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Планируется, что на создание препаратов потребуется 10 лет. Британская GlaxoSmithKline (GSK) 23 июня объявила о намерении инвестировать $1,22 млрд в разработку более чем 30 лекарственных средств и вакцин от малярии, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, редких тропических болезней, а также в усилия по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Планируется, что на создание препаратов потребуется 10 лет.

Ключевыми направлениями GSK станут создание вакцин против различных инфекционных заболеваний, организация поставок первой в мире вакцины против малярии в страны третьего мира, а также проведение клинических исследований вакцины от туберкулеза. В компании полагают, что вакцины «могут значительно сократить использование антибиотиков» и победить резистентность к ним. GSK также займется производством адъювантов – веществ, усиливающих иммунный ответ на вакцины.

Как сообщает Bloomberg, GSK уже создала специальное подразделение, специализирующееся на профилактике и лечении инфекционных заболеваний. Отмечается, что основным критерием эффективности работы организации являются медицинские, а не финансовые аспекты, то есть акцент делается на эффективность и доступность препаратов, а не на получение прибыли от них. Это решение обусловлено тем, что инфекционными заболеваниями страдают главным образом люди из стран третьего мира, коммерческая деятельность которых редко приносит прибыль.

В мае GSK договорилась о приобретении за $3,3 млрд 100% акций американской биофармацевтической компании Affinivax, специализирующейся на разработке вакцин. Закрытие сделки запланировано на третий квартал 2022 года.

GlaxoSmithKline – фармкомпания со штаб-квартирой в Брентфорде (Великобритания), созданная в 2000 году с помощью объединения Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. Компания специализируется на производстве вакцин, безрецептурных препаратов и лекарств для лечения респираторных и вирусных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, онкологические и иммунообусловленные болезни. Выручка компании в 2021 году составила $41,61 млрд, чистая прибыль – $5,34 млрд.

Швейцарская Novartis 23 июня заявила о намерении вложить $100 млн в разработку лекарственных средств от болезни Шагаса, лейшманиоза, лихорадки Денге и криптоспоридиоза и $150 млн – в разработку противомалярийных препаратов.